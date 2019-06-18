Флагманский смартфон Reno

OPPO, по слухам, планирует вывести на рынок две модификации смартфона. Первый вариант будет построен на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Более простая версия будет оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 710. Рабочей средой для приложений избрана ОС Android версии 9 Pie с графической оболочкой ColorOS 6. Корпус гаджета будет иметь черную, синюю или зеленую расцветку. Дисплей новинки, созданный по AMOLED-технологии, занимает 93,1% всей лицевой поверхности смартфона.Главная камера будет иметь три оптических блока: основной модуль Sony IMX 586 на 48 МП, телефото-объектив с датчиком на 13 МП и «широкоугольник» на 8 МП с углом обзора 120 градусов.О стоимости новинки пока неизвестно.