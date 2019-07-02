Флагманский смартфон Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 будет построен на базе процессора Exynos 9820 или Snapdragon 855 в зависимости от региона продаж и получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч в базовой модификации. Note10 представят на мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится 7 августа в Нью-Йорке. Тизер демонстрирует стилус S Pen, рисующий камеру в центре верхней части дисплея. Предположительно ролик намекает на компактные размеры селфи-модуля аппарата. Согласно ранним утечкам, новинки получат дисплеи с разрешением Quad HD+ (3200х1800 пикселей) с минимальными рамками. Ожидается, что Samsung представит Galaxy Note10 с 6,25-дюймовым дисплеем, 6,75-дюймовый Galaxy Note 10+ и Galaxy Note10 5G с повышенной ёмкостью аккумулятора.О стоимости новинки пока неизвестно.