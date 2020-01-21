Флагманский смартфон Samsung Galaxy S20 5G будет стоить 900 евро

Главный редактор авторитетного издания XDA Developers Макс Вайнбах поделился информацией о ценах на еще не представленные официально смартфоны Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, S20 Ultra и Galaxy Z Flip. Итак, в Европе Samsung Galaxy S20 5G обойдется от 900 до 1000 евро, Samsung Galaxy S20+ 5G – от 1050 до 1100 евро, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 1300 евро, а за складной Samsung Galaxy Z Flip и вовсе придется выложить 1400 евро. При этом версии без поддержки 5G будут стоить на 100 евро дешевле. Презентация Samsung Galaxy Z Flip и смартфонов серии Galaxy S20 состоится уже 11 февраля.