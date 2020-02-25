Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II оценен в €1200

Немецкие ритейлеры рассекретили европейские цены на представленные вчера смартфоны Sony Xperia 1 II и Xperia 10 II, а также анонсированный еще раньше Xperia L4. Итак, топовый Sony Xperia 1 II выйдет в единственной версии с поддержкой 5G в черной и фиолетовой расцветках с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти по цене в 1200 евро. Среднеуровневый Sony Xperia 10 II с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти в белой и черной расцветках оценен в 370 евро, а бюджетный Sony Xperia L4 с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти – 200 евро. Новинки должны появиться в продаже до конца июня 2020.