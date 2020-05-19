Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II выпустили в Японии

Японский оператор KDDI готов выпустить в продажу флагманский смартфон Sony Xperia 1 II, который был официально представлен еще три месяца назад. Уже 22 мая пользователи смогут приобрести новинку по цене в 1243 доллара. Выйдет ли аппарат за пределы японского рынка, по-прежнему не сообщается.

Напомним, что флагман оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.