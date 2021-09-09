Флагманский смартфон Vivo X70 Pro+ оценен в $850

Компания Vivo пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью X70 Pro+, которая получила флагманский восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888+. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED Samsung E5 с разрешением 1440:3200 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN1 с 1,2-мкм-пикселем, 48 Мп (сверхширик), 8 Мп (перископный модуль) и 12 Мп (портретный модуль), а также оптической стабилизацией, оптикой Zeiss и фирменным чипом обработки изображений V1, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятором на 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 55 Вт, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой OriginOS 1.0. Смартфон появится в китайской продаже в конце сентября по цене от 850 долларов.