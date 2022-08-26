Флагманский смартфон Vivo X80 Pro+ готов к выходу

Сетевые инсайдеры сообщают, что флагманский смартфон Vivo X80 Pro+ будет официально представлен уже в следующем месяце. Утверждается, что новинка получит несколько улучшений по сравнению с Vivo X80 Pro.

Устройству прочат наличие топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп (Samsung ISOCELL GNV), 48 Мп (сверхширик на Sony IMX598), 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1) и 50 Мп (Samsung ISOCELL JN2), а также поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки. Экран, судя по всему, будет унаследован от Vivo X80 Pro – это будет 6,78-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 3200:1440 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц.
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