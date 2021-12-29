Флагманский смартфон Xiaomi 12 Pro уже успели разбить

В сети появилась фотография разбитого смартфона Xiaomi 12 Pro, который был представлен всего сутки назад. Судя по всему, аппарат упал с небольшой высоты. Задняя панель не только покрылась трещинками, но и отошла от боковой рамки.

Напомним, что оцененный от 740 долларов смартфон оснащается 6,73-дюймовым экраном Samsung AMOLED поколения E5, выполненным по технологии LTPO 2.0, с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2900 мм2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный объектив), батареей на 4600 мАч, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12 Pro
Дизайн Coolpad COOL 20 Pro официально раскрыт на рендерах…
Дизайн Coolpad COOL 20 Pro официально раскрыт на рендерахЗапуск Coolpad COOL 20 Pro в Китае запланирован на 1 декабря. В преддверии этого бренд официально предста…
Британский магазин раскрыл стоимость Samsung Galaxy S21 FE …
Британский магазин раскрыл стоимость Samsung Galaxy S21 FE Один из британских онлайн-магазинов раскрыл цену на смартфон Samsung Galaxy S21 FE, который еще не был пр…
Redmi K50 Gaming получит предустановленную ОС Android 12 …
Redmi K50 Gaming получит предустановленную ОС Android 12 Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K50 Gaming, официальная презентация которого…
Компания Doogee анонсировала запуск бюджетного телефона X96…
Компания Doogee анонсировала запуск бюджетного телефона X96Этой осенью компания Doogee решила ознаменовать выпуском бюджетного смартфона, который отлично справится …
Tecno Pova Neo получит аккумулятор на 6000 мАч…
Tecno Pova Neo получит аккумулятор на 6000 мАчСетевые источники раскрыли дизайн и параметры смартфона Tecno Pova Neo, который еще не был представлен оф…
Ulefone Armor 14 выпущен с массивной батареей емкостью 10000…
Ulefone Armor 14 выпущен с массивной батареей емкостью 10000Ulefone представил преемника Armor 13, смартфон Ulefone Armor 14 с массивной батареей емкостью 1000 мАч. …
Заменить дисплей на iPhone 13 проблематично…
Заменить дисплей на iPhone 13 проблематичноНа предыдущих iPhone требовались только базовые инструменты для замены дисплея iPhone, на новом iPhone вс…
Motorola выпустит три функциональных телефона - Moto A10, A5…
Motorola выпустит три функциональных телефона - Moto A10, A5Ожидается, что Motorola выпустит на рынок Индии три новых функциональных телефона. Moto 10, Moto 50 и Mot…
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor