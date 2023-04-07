Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra выйдет в России Польский информатор Каспер Скржипек поделился перечнем стран, в которых официально выйдет топовый камерофон Xiaomi 13 Ultra. Итак, в списке оказались Китай, Индия, Тайвань, Индонезия, Турция, Япония, страны Европы и Россия. Ранее компания Xiaomi объявила, что релиз смартфона состоится уже в текущем месяце. Польский информатор Каспер Скржипек поделился перечнем стран, в которых официально выйдет топовый камерофон Xiaomi 13 Ultra. Итак, в списке оказались Китай, Индия, Тайвань, Индонезия, Турция, Япония, страны Европы и Россия. Ранее компания Xiaomi объявила, что релиз смартфона состоится уже в текущем месяце. По предварительным данным, Xiaomi 13 Ultra оснастят тыльной квадрокамерой с четырьмя модулями разрешением 50 Мп, AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батареей ёмкостью 4900 мАч и поддержкой 90-Вт быстрой зарядки. По предварительным данным, Xiaomi 13 Ultra оснастят тыльной квадрокамерой с четырьмя модулями разрешением 50 Мп, AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батареей ёмкостью 4900 мАч и поддержкой 90-Вт быстрой зарядки. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:10 . Продукт - Xiaomi 13 Ultra

Представлен смартфон Oppo Find X6 …

Компания Oppo представила смартфон Find X6, который оценен в Китае в 655 и 730 долларов за варианты с 12/… Компания Oppo представила смартфон Find X6, который оценен в Китае в 655 и 730 долларов за варианты с 12/…

Смартфон Honor X8a получил 100-Мп камеру …

Компания Honor пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Honor X8a, которая оценена в Великобрит… Компания Honor пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Honor X8a, которая оценена в Великобрит…

Samsung Galaxy A24 получит поддержку 25-Вт зарядки …

Профильный ресурс Galaxy Club поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A24, который еще не был … Профильный ресурс Galaxy Club поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A24, который еще не был …

Samsung представила новый модем Exynos Modem 5300…

Samsung представила новый модем Exynos Modem 5300 с возможностью работы на Sub-6GHz и mmWave 5G, скорость… Samsung представила новый модем Exynos Modem 5300 с возможностью работы на Sub-6GHz и mmWave 5G, скорость…

ZTE готовит к релизу nubia Z50 Ultra с камерой под дисплеем…

Сложно придумать что-то интересное с дисплеем смартфона на текущий момент — пользователи уже давно привык… Сложно придумать что-то интересное с дисплеем смартфона на текущий момент — пользователи уже давно привык…

Samsung Galaxy M54 получит 108-Мп камеру …

В сети появились подробности о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy M54, который будет очень сильно п… В сети появились подробности о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy M54, который будет очень сильно п…

Realme 10 Pro+ подешевел до 220 долларов …

Компания Realme снизила цену на смартфон Realme 10 Pro+, который вышел в Китае в конце прошлого года. Есл… Компания Realme снизила цену на смартфон Realme 10 Pro+, который вышел в Китае в конце прошлого года. Есл…