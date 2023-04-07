Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra выйдет в России

Польский информатор Каспер Скржипек поделился перечнем стран, в которых официально выйдет топовый камерофон Xiaomi 13 Ultra. Итак, в списке оказались Китай, Индия, Тайвань, Индонезия, Турция, Япония, страны Европы и Россия. Ранее компания Xiaomi объявила, что релиз смартфона состоится уже в текущем месяце.
По предварительным данным, Xiaomi 13 Ultra оснастят тыльной квадрокамерой с четырьмя модулями разрешением 50 Мп, AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батареей ёмкостью 4900 мАч и поддержкой 90-Вт быстрой зарядки.