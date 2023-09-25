Флагманский смартфон Xiaomi 14 получит 90-Вт зарядку

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 14, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат превзойдет Xiaomi 13 по части экрана, камеры, вибротора, скорости проводной зарядки и ёмкости аккумуляторной батареи. В частности, смартфону приписывают наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которую представят в конце октября, основной камеры с главным модулем на базе 1-дюймового датчика с разрешением 50 Мп, предустановленной операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой MIUI 15 и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.