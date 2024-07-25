Флагманский смартфон Xiaomi 14T засветился в сети

Профильное издание The Tech Outlook обнаружило упоминание смартфонов серии Xiaomi 14T в базе данных регулятора SDPPI. Модели Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro фигурирует под обозначениями 2406APNFAG и 2407FPN8EG соответственно. Технические характеристики не раскрываются, но появление устройств в базе сертификатора может означать скорый релиз.

Напомним, что выпущенный в прошлом сентябре Xiaomi 13T Pro оснащается платформой MediaTek Dimensity 8200-Ultra, 6,67-дюймовым CrystalRes AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления до 144 Гц и яркостью 2600 кд/м2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор на 1/1,28 дюйма и OIS), 50 Мп (телефотомодуль) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 20 Мп, ОЗУ LPDDR5X, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos Audio, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68.
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