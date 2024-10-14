Флагманский смартфон Xiaomi 15 Pro показали на фото

В сети появилась фотография одного из руководителей компании Xiaomi со смартфоном Xiaomi 15 Pro в руках. Отметим наличие прямоугольного модуля основной камеры со скругленными углами.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,78-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (широкоугольная оптика с переменной диафрагмой в диапазоне от f/1.4 до f/2.5), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 120 мм), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок соответственно. Официальный релиз флагманской серии Xiaomi 15 состоится уже в этом месяце.