Флагманский смартфон Xiaomi 15 Pro показали на рендере

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал качественное изображение флагманского смартфона Xiaomi 15 Pro, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. По словам источника, аппарат получит крупный блок основной камеры из керамики с расположенными внутри четырьмя модулями и логотипом Leica. Также отметим плоскую боковую рамку и серебристую расцветку. Ранее сообщалось, что Xiaomi 15 Pro получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, хотя текущее поколение в лице Xiaomi 14 Pro поддерживает 120-Вт зарядку. Возможно, производитель вынужден был пойти на такой шаг по причине внедрения новых аккумуляторов повышенной плотности.