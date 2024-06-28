Флагманский смартфон Xiaomi 15 Pro получит экран 2K

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pro, официальный релиз которого ожидается осенью этого года. Утверждается, что аппарат оснастят грядущей топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, тонким и легким корпусом, немного изогнутым дисплеем с разрешением 2К, ёмкий аккумулятором, подэкраннным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора и оптики с крупной диафрагмой и 50-Мп модулем с 3-кратным оптическим приближением. Ориентировочная цена Xiaomi 15 Pro пока не раскрывается.