Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 подешевел до $537

Компания Xiaomi продолжает снижать цены на свой флагманский смартфон Xiaomi Mi 10. Правда, это касается лишь домашнего китайского рынка. Уже с завтрашнего дня Xiaomi Mi 10 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти можно будет купить за 537 долларов (минус 42 доллара), с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – за 565 долларов, с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – за 622 доллара.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10
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