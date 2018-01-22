Флагманский смартфон Xiaomi Mi 6X засветился на фото

Сетевые источники опубликовали фото, на котором, как утверждается, изображен чехол для еще готовящегося к выходу смартфона Xiaomi Mi 7. Судя по всему, дизайн передней панели выполнен в духе прошлогоднего Samsung Galaxy S8. Если присмотреть, то можно заметить и небольшие скругления по бокам. Предполагается, что Xiaomi Mi 6X станет продвинутой версией Xiaomi Mi 6, которая получит 5,7 или 5,9 дюймовый экран с разрешением 2160:1080 пикселей. Аппарат должны представить раньше Xiaomi Mi 7, официальный анонс которого ожидается в конце февраля на выставке MWC 2018.