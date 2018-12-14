Флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 Pro обновился до Android 9.0 Pie

Компания Xiaomi выпустила глобальную стабильную версию прошивки MIUI 10 на основе операционной системы Android 9.0 Pie для своего топового смартфона Mi 8 Pro. Прошивка учитывает особенности полноэкранных смартфонов, добавляет портретный режим с боке во фронтальную камеру, привносит новый интерфейс для самой камеры, новые фильтры, обновленный пользовательский интерфейс, новые иконки, системные звуки, а также систему навигации на базе жестов.

Напомним, что главной особенностью Xiaomi Mi 8 Pro стал встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, чувствительный к силе нажатия. Аппарат также оснащается 6,21-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 точек, двойной основной камерой с датчиками на 12 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 845 и аккумулятором на 3400 мАч.