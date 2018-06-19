Флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 выходит в России

Компания Xiaomi объявила о старте международных продаж флагманского смартфона Xiaomi Mi 8, который был представлен в конце мая. Как сообщает супер-модератор на официальном форуме Xiaomi, аппарат уже доступен для покупки в России и Франции. В Китае флагман можно купить уже с начала июня по цене 412 долларов за версию с 64 ГБ, 468 долларов за 128 ГБ и 515 долларов за 256 ГБ. Сколько смартфон будет стоить в России, пока не сообщается.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 оснастили корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой с AI-возможностями, которую DxO Mark оценили в 105 очков (больше, чем у iPhone X), системой 3D-сканирования лица, которую не обмануть ни маской, ни распечатанной или электронной фотографией, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев (только в специальной версии Mi8 Explorer Edition), аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10.