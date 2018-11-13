Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получит 10 ГБ ОЗУ

Искатель утечек Бенджамин Гескин поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат сможет похвастаться 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, в который будет интегрирован сканер отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 8150, 6, 8 и 10 ГБ оперативной памяти, поддержкой сетей пятого поколения (5G), а также аккумулятором на 3700 мАч с поддержкой беспроводной зарядки и быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 5.0, максимальная мощность которой составит 32 Вт.