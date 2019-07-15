Флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro выходит в России

Компания ZTE объявила о российском релизе флагманского смартфона Axon 10 Pro, который был представлен в феврале этого года. Аппарат станет доступен для покупки 18 июля по цене в 39 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Отметим, что российская версия смартфона не имеет поддержки 5G.

ZTE Axon 10 Pro оснащается быстрой файловой системой F2FS и модулем памяти Sandisk iNAND 8521, топовым процессором Snapdragon 855, 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, до 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой 48, 20 и 8 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 4+ и стереодинамиками.