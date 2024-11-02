Флагманский смартфон iQOO 13 сразу стал хитом продаж

Компания iQOO отчиталась о первых успехах смартфона iQOO 13, который был представлен в Китае пару дней назад. Утверждается, что за первые полчаса продаж новинку заказали больше покупателей, чем прошлогодние iQOO 12 и 12 Pro за первые сутки после начала продаж. Ранее стало известно, что iQOO 13 официально выйдет в России.

Напомним, что оцененный от 560 долларов iQOO 13 получил 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой до 4,32 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,82-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119,4 градуса и автофокусом) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор и защиту от воды и пыли (IP68/IP69).
MediaTek представила новый мобильный процессор Helio G100…
Сегодня компания MediaTek официально представила совершенно новый мобильный процессор Helio G100. И согла…
Инсайдер раскрыл дизайн Samsung Galaxy S25 Ultra…
Авторитетный информатор OnLeaks и профильное издание Android Headlines поделились качественными изображен…
Представлен защищенный смартфон Motorola ThinkPhone 25…
Компания Motorola пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью ThinkPhone 25, которая отличается т…
Honor Magic V3 будет работать с ИИ-сервисами от Google…
Исходя из официальной информации, компания Honor планирует глобальный запуск смартфона Magic V3 уже 5 сен…
Samsung Galaxy M15 5G Prime Edition оценили в 130 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M15 5G Prime Edition, которая …
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 оказался на 20% дороже конкурент…
Вчера появилась информация о том, что компания MediaTek официально представит свой новый флагманский моби…
Apple не выпускает ИИ-функции, опасаясь падения серверов…
Компания Apple выпустила iOS 18 в прошлом месяце, но, к сожалению для многих покупателей техники компании…
Pixel 11 получит важнейший апгрейд за многие годы…
Компания Google анонсировала серию смартфонов Pixel 9 в августе текущего года, что стало большой неожидан…
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor