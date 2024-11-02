Флагманский смартфон iQOO 13 сразу стал хитом продаж

Компания iQOO отчиталась о первых успехах смартфона iQOO 13, который был представлен в Китае пару дней назад. Утверждается, что за первые полчаса продаж новинку заказали больше покупателей, чем прошлогодние iQOO 12 и 12 Pro за первые сутки после начала продаж. Ранее стало известно, что iQOO 13 официально выйдет в России.

Напомним, что оцененный от 560 долларов iQOO 13 получил 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой до 4,32 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,82-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119,4 градуса и автофокусом) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор и защиту от воды и пыли (IP68/IP69).