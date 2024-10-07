Флагманский смартфон iQOO 13 засветился в сети

По предварительным данным, смартфон оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2К и частотой обновления 144 Гц, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешение 50 Мп (сенсор Sony IMX921), сверхширокоугольным на Samsung JN1 и телефотомодулем с 2-кратным оптическим приближением на основе датчика Sony IMX826, батареей ёмкостью 6100 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, защитой от воды и от пыли в соответствии со степенью IP68, а также предустановленной ОС Android 15 с фирменной оболочкой FuntouchOS 15.