Флагманский смартфон iQOO 13 засветился в сети

В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона iQOO 13, который еще не был представлен официально. Это подтверждает международный релиз устройства, которое проходит под модельным обозначением I2401.

По предварительным данным, смартфон оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2К и частотой обновления 144 Гц, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешение 50 Мп (сенсор Sony IMX921), сверхширокоугольным на Samsung JN1 и телефотомодулем с 2-кратным оптическим приближением на основе датчика Sony IMX826, батареей ёмкостью 6100 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, защитой от воды и от пыли в соответствии со степенью IP68, а также предустановленной ОС Android 15 с фирменной оболочкой FuntouchOS 15.