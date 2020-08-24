Флагманский смартфон iQOO 5 появился в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу флагманский смартфон iQOO 5 и начала также принимать предзаказы на продвинутый iQOO 5 Pro. iQOO 5 можно купить за 577 долларов в варианте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а также 665 долларов за топовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что новинка оснащается топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, врезанной в экран фронтальной камерой на 16 Мп, оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 55 Вт зарядки и тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 13 Мп и 13 Мп.
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