Флагманское семейство Galaxy S9 и Galaxy S9+

Samsung в 2018 году в первой половине года выпустит сразу не сколько новинок. Galaxy S9+ предложит 6 ГБ ОЗУ и 64/128/256 и 512 ГБ ПЗУ. Правда, последний будет представлен лишь в некоторых регионах и в ограниченных количествах. Galaxy S9 и Galaxy S9+ также получат 5,8” и 6,2” дисплей соответственно, чипсет Snapdragon 845 (США и Китай) и Exynos 9810 (остальной мир), водозащищенный корпус из стекла и металла, обновленные модули беспроводной связи и прочие изменения. Практически подтверждено наличие двойного модуля камеры у старшей модели Galaxy S9+, а теперь непроверенные источники в социальных сетях рассказали любопытные подробности по конфигурации двух моделей.