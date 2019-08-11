Флагманскую серию смартфонов Huawei Mate 30 представят в следующем месяце

В прошлом году компания Huawei показала флагманскую линейку смартфонов Mate 20 в середине октября. В этот раз новое поколение, похоже, дебютирует раньше.

По словам индийского инсайдера Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) серию устройств Huawei Mate 30 покажут на презентации уже в следующем месяце. Точную дату источник не сообщил, но предварительно, мероприятие пройдёт между 14-20 сентября.

Новую линейку войдёт сразу 3 смартфона: Huawei Mate 30 Lite (aka Nova 5i Pro), Mate 30 и Mate 30 Pro. Про первое устройство мы уже всё знаем, а вот про вторые два информации не так много.

Если верить слухам, новинки будут работать на новом фирменном чипе Kirin 985. Кроме этого их оснастят разными диагоналями дисплеев с OLED-матрицей, батареями на 3800-4200 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой, а также основной камерой с тремя или четырьмя модулями. Топовому Mate 30 Pro ещё приписывают 50-кратный цифровой и 5-кратный оптический зум. Ценник новинок будет на уровне Galaxy Note 10 и Note 10+.