Флагману Xiaomi Mi 11 прочат зарядку мощностью 100 Вт

В сети появились первые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11, выход которого ожидается в самом начале следующего года. По словам источника, устройство получит топовую платформу Snapdragon 875, которая еще не была представлена, дисплей с разрешением 2K и частотой обновления изображения 144 Гц, подэкранную фронтальную камеру, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 150 Мп, а также дополнительными модулями разрешением 21 Мп, 40 Мп и 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Если смартфон действительно получит такие характеристики, то нам даже страшно представить, сколько он будет стоить.