Флагману Xiaomi Mi 9 прочат тройную камеру, 10 ГБ ОЗУ и 40-ваттную зарядку

2018-10-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 9 ; [73]
Китайские источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, официальный анонс которого ожидается в первых месяцах 2019 года. Утверждается, что аппарат получит дисплей без брови, а камера будет врезана прямо в дисплей. Также устройству прочат топовый процессор Snapdragon 8150, 10 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти в старшей версии, аккумулятор на 4000 мАч с 40-ваттной зарядкой и тройную камеру. Последняя будет состоять из датчика изображения Sony IMX586 разрешением 48 Мп, а также 13 Мп и 16 Мп вспомогательных модулей. Цена на флагман стартует с 430 долларов.


Комментарии:
OPPO RX17 Pro и RX17 Neo скоро выйдут оф...
OPPO RX17 Pro и RX17 Neo скоро выйдут офOPPO готовится к запуску новой линейки камерофонов. На российском рынке будут представлены последние моде...
Обзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магн...
Обзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнВ наше распоряжение попал новый видеорегистратор CARCAM Q8 с магнитным креплением, GPS, Wi-Fi модулем и в...
Раскрыта стоимость смартфона Meizu Note ...
Раскрыта стоимость смартфона Meizu Note На просторах китайской социальной сети Weibo появилось изображение с ценой на смартфон Meizu Note 8, кото...
Xiaomi Mi Mix 3 получит кнопку для запус...
Xiaomi Mi Mix 3 получит кнопку для запусКомпания Xiaomi объявила о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 получит аппаратную кнопку для за...
Начались продажи компьютера Xiaomi Mi No...
Начались продажи компьютера Xiaomi Mi NoКомпания Xiaomi начала продажи белоснежного портативного компьютера Xiaomi Mi Notebook с 15,6-дюймовым эк...
Смартфон Nokia X7 на Android 9.0 Pie поя...
Смартфон Nokia X7 на Android 9.0 Pie пояКомпания HMD Global дала старт китайским продажам смартфона Nokia X7, который позже выйдет и на других ры...
Xiaomi Redmi Note 6 Pro оценен в 18 тыся...
Xiaomi Redmi Note 6 Pro оценен в 18 тысяКомпания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза бюджетного смартфона Redmi Note 6 Pro, которы...
Ртуть не вернется в “Мстители 4”...
Ртуть не вернется в “Мстители 4”Актер Аарон Тейлор-Джонсон сыгравший роль Ртути в серии фильмов от Marvel, сообщил, что его герой не верн...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDRОбзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDR
Обзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-FiОбзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-Fi
Обзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгодаОбзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгода
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1 Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1
Обзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камерыОбзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камеры
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018) Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018)
Обзор Keenetic Extra (KN-1710). Двухдиапазонный роутер с USBОбзор Keenetic Extra (KN-1710). Двухдиапазонный роутер с USB
Предварительный обзор BQ BQ-6200L Aurora...
Предварительный обзор BQ BQ-6200L AuroraБольшинство пользователей почему-то уверены, что крутые флагманы сейчас выпускают только Apple с Huawei. ...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг сов...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг совЯ никогда не являлся большим поклонником файтингов. То есть, конечно же, играл в Мортал Комбат с друзьями...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. Сти...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. СтиДалеко не всем пользователям нужен флагманский смартфон. Нужно понимать, что продукт среднего класса от т...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без с...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без сВ жанре шутеров сейчас очень много достойных проектов — крупные студии запускают свои вариации королевски...
Предварительный обзор Vertu Aster P. Меч...
Предварительный обзор Vertu Aster P. МечНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vertu планирует вернуться на рынок ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooНа рынке мобильных устройств в последнее время происходит что-то весьма странное. То компании активно пок...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000На днях завершилось главное событие для всех геймеров, любителей фантастики и гик-молодежи нашей страны –...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. Г...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. ГВ последнее время производители перестали стеснять себя в плане диагонали дисплея смартфонов — буквально ...
Обзор Mini Thief. Воруем пиксели...
Обзор Mini Thief. Воруем пикселиКогда крупные проекты надоедают, а это бывает очень часто, хочется поиграть во что-то более простое. Да и...
NVIDIA представила новую коллекцию… одеж...
NVIDIA представила новую коллекцию… одежМало кто задумывается, но оказывается геймеры – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Например, не...
Предварительный обзор Huawei Watch GT. Ш...
Предварительный обзор Huawei Watch GT. ШРынок умных часов активно умирает — об этом говорят как аналитики рынка, так и те, кто сами эти часы прои...
Обзор Warparty. Стратегия с большим поте...
Обзор Warparty. Стратегия с большим потеНас очень заинтересовала игра Warparty, так как она представляет собой интересную реализацию жанра страте...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor