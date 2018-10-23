Флагману Xiaomi Mi 9 прочат тройную камеру, 10 ГБ ОЗУ и 40-ваттную зарядку

Китайские источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, официальный анонс которого ожидается в первых месяцах 2019 года. Утверждается, что аппарат получит дисплей без брови, а камера будет врезана прямо в дисплей. Также устройству прочат топовый процессор Snapdragon 8150, 10 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти в старшей версии, аккумулятор на 4000 мАч с 40-ваттной зарядкой и тройную камеру. Последняя будет состоять из датчика изображения Sony IMX586 разрешением 48 Мп, а также 13 Мп и 16 Мп вспомогательных модулей. Цена на флагман стартует с 430 долларов.