Fly выпустил на российский рынок смартфон начального уровня Fly Life Geo

2019-08-04, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Fly Life Geo; [96]
Бренд Fly выпустил на российский рынок недорогой смартфон Life Geo. Разрешение смартфона составляет 960 на 480 пикселей при размере диагонали 4.95 дюйма. Аппарат способен работать с двумя SIM-картами, а также базируется на 4-ядерном мобильном процессоре SC7731E от Spreadtrum, работающем на частоте 1.3 ГГц. Объем оперативной памяти составит 1 ГБ. Селфи-камера имеет датчик изображения на 5 МП. Тыльную камеру снабдили оптическим сенсором на 8 МП+VGA. В качестве ОС выступит ОС Android 8.1. Аккумулятор гаджета равен 2200 мА.ч. Приобрести устройство можно за 3190 рублей.


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