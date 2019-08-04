Fly выпустил на российский рынок смартфон начального уровня Fly Life Geo

Бренд Fly выпустил на российский рынок недорогой смартфон Life Geo. Разрешение смартфона составляет 960 на 480 пикселей при размере диагонали 4.95 дюйма. Аппарат способен работать с двумя SIM-картами, а также базируется на 4-ядерном мобильном процессоре SC7731E от Spreadtrum, работающем на частоте 1.3 ГГц. Объем оперативной памяти составит 1 ГБ. Селфи-камера имеет датчик изображения на 5 МП. Тыльную камеру снабдили оптическим сенсором на 8 МП+VGA. В качестве ОС выступит ОС Android 8.1. Аккумулятор гаджета равен 2200 мА.ч. Приобрести устройство можно за 3190 рублей.