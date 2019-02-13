Focal Stellia - высококлассные наушники за 3000 долларов

Focal Stellias присоединяются к Elear, Clear и флагманским моделям Utopia в растущем портфеле высококачественных наушников французского бренда и разработаны как гибридные наушники для использования как дома, так и в дороге.

Они используют драйверы следующего поколения Focal, которые включают в себя несколько знакомых технологий Focal, таких как «M» -образный купол из чистого бериллия и медная звуковая катушка.

Вентиляционные отверстия были интегрированы в конструкцию для расширения частотного отклика динамика, в то время как пена была расположена за ним для поглощения высоких частот. В наушниках также используются оголовье и штурвал от Utopia с изогнутой кривой, обеспечивающей комфорт независимо от формы и размера вашей головы. Это в сочетании с высокоэластичными ушными вкладышами с эффектом памяти и пассивной шумоизоляцией за счет включения неперфорированной кожи, которая поглощает внешний звук.

Высококачественные наушники заслуживают самого лучшего ухода и для этого Stellias поставляется с полным набором аксессуаров. Шикарные Focal Stellias доступны за $ 2 999.