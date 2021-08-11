FormulaMod Granzon GPU AIO - система охлаждения для видеокарт RTX 3080/3090

FormulaMod представила систему охлаждения Granzon GPU AIO разработанную для видеокарт серии RTX 3080/3090.

Granzon GPU AIO состоит из трех компонентов: 240 мм радиатор с двумя 120 мм вентиляторами RGB. Максимальная скорость вращения вентиляторов составляет 1500 об/мин. Второй компонент - это водяной насос с дисплеем для отслеживания потока охлаждающей жидкости. Третий компонент, водоблок Bykski для видеокарт серии RTX 3080/3090.

Компоненты соединяются между собой посредством трубки длиной до 500 мм. Комплект Granzon GPU AIO доступен в интернет-магазине FormulaMod за 341 доллар. Пользователь также может приобрести компоненты отдельно, а радиатор выбрать большего размера для лучшего охлаждения.

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