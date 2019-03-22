Fostex TH909 и его функции

Наушники оснащаются отсоединяемым разъёмом с возможностью балансного подключения XLR-кабеля. Для внутреннего соединения элементов используются провода степени очистки 7N. Все контактные элементы разъёмов покрыты родиевым напылением, что обеспечивает высокую прочность и абразивно-коррозийную устойчивость.Корпус чашек из вишнёвого дерева обладает лакированным покрытием Japan Lacquer Bordeaux. Новая конструкция амбушюр с наполнителем, принимающим форму уха, гарантирует комфорт при использовании.Диафрагма динамиков выполнена из специального материала Biodyna, состоящего из смеси биоцеллюлозы и неорганического волокна. Это позволило добиться насыщенного баса, естественного звучания средних частот и точного воспроизведения верхних частот. Двухслойная конструкция сеток на чашах рассеивает область резонанса, создавая уникальный акустический эффект при прослушивании.Новинка обладает широким динамическим диапазоном (от 5 Гц до 45 кГц) с минимальными искажениями благодаря магнитной системе со значением индукции 1,5 Тл, 50-мм драйверам и отталкивающим магнитам. Импеданс наушников составляет 25 Ом, а значение чувствительности — 100 дБ/мВт.О стоимости новинки пока неизвестно.