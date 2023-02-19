Фото на Samsung Galaxy S23 Ultra весят 100 МБ

Главной особенностью новенького флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra стала его основная камера с главным 200-Мп модулем. Новая камера выдает очень детализированные снимки, но у высокого разрешения есть и обратная сторона. Оказалось, что сохраненные в формате RAW фотографии имеют размер минимум в 100 МБ. И это в режиме 50 Мп, а ведь есть еще тот самый 200-Мп режим. В общем, любителям вытягивать из фотографий всю информацию придется озаботиться достаточным местом в облаке или накопителе. Впрочем, большинству пользователей хватает и обычных JPEG-снимков, которые, к счастью, весят не так много. Напомним, что Galaxy S23 Ultra доступен в версиях с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти.