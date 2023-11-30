Фото распаковки Redmi K70E

В сети появились фотографии распаковки смартфона Redmi K70E, который был представлен вчера. На снимках запечатлена версия в расцветке Shadow Blue.

Напомним, что оцененный от 280 долларов Redmi K70E характеризуется 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8300-Ultra, испарительной камерой на 5000 мм², фирменной прошивкой Xiaomi Hyper OS, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешение 1,5K, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 2160 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и ШИМ-затемнением 1920 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и бесконтактной оплаты NFC, подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а также стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.