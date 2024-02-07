Фотофлагман Vivo X100 Pro+ представят в апреле

Китайские источники сообщают, что релиз флагманского смартфона Vivo X100 Pro+ (его еще называют X100 Ultra) больше не будет переноситься. Ждать презентации стоит в конце апреля. По предварительным данным, аппарат оснастят топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, экраном AMOLED Е7 с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (топовый датчик изображения Sony LYT-900), 200 Мп перископным модулем и сверхширокоугольным модулем, стереодинамиками, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядок, а также предустановленной фирменной прошивкой OriginOS 4 на базе ОС Android 14. Дизайн новинка унаследует от Vivo X100 и X100 Pro.