Фотографии с самого быстрого смартфона iQOO 3 5G

Компания iQOO опубликовала подборку фотографий, сделанных на камеру самого быстрого флагманского смартфона iQOO 3 5G, который должны представить 25 февраля. Основная камера, на которую сделаны данные снимки, оснащена модулями на 48 и 13 Мп с широкоугольным объективом (120 °).

Кроме этого известно, что новинка получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5 и энергонезависимую встроенную память UFS 3.1. Также, новинка оснастится 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем (1080:2400 точек) с соотношением сторон 20:9, 12 ГБ оперативной памяти, селфи-камерой на 16 Мп, батареей на 4370 мАч, поддержкой быстрой 55-Вт зарядки и OC Android 10 с фирменной оболочкой FunTouch OS.