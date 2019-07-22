Фотография снятая на 64 МП сенсоре Samsung GW1

Представленный весной 64 МП сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 не только имеет самое высокое разрешение, но и наименьший размер пикселя, доступный в настоящее время на 0,8 мкм. Realme, является частью стабильной марки, принадлежащей холдинговой компании BBK, в которую входят Oppo, OnePlus и Vivo, обнародовал первые образцы фотографий.

В условиях слабой освещенности датчик 64MP использует биннинг пикселей для получения ярких изображений 16MP. В ярком окружении можно сфотографировать 64-мегапиксельные изображения с высокой степенью детализации. Возможно, неизвестная трубка Redmi станет первой в мире трубкой, в которой будет установлен датчик GW1.