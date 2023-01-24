Фотосравнение 12 Мп и 50 Мп фото на Samsung Galaxy S23 Ultra

В сети появились новые примеры снимков, сделанных простым пользователем на еще не представленный официально камерофон Samsung Galaxy S23 Ultra. В первой паре фотографий демонстрируются снимки, сделанный в обычном и ночном режимах. Во второй паре можно увидеть фото, выполненные в режимах 12 Мп и 50 Мп.

Ранее стало известно, что смартфон оснастят основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (трёхкратный оптический зум) и 10 Мп (перископный модуль с 10-кратным оптическим зумом). Официальная презентация Samsung Galaxy S23 Ultra запланирована на 1 февраля.