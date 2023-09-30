Фотосравнение Huawei Mate 60 RS Ultimate Design и iPhone 15 Pro Max

Профильный ресурс Mydrivers опубликовал фото и видеосравнение новых флагманских смартфонов Huawei Mate 60 RS Ultimate Design и iPhone 15 Pro Max, которые метят на звание лучшего камерофона на рынке. В частности, камеры новинок сравнили при съемке луны. В этом сценарии победителем вышел китайский флагман. Возможно, все дело в особом алгоритме, который был запатентован Huawei в начале прошлого года.

Напомним, что оцененный от 1640 долларов Mate 60 RS Ultimate Design характеризуется керамическим корпусом с алюминиевой рамкой, 6,82-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2720:1260 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц и ШИМ-затемнением 1440 Гц, основной камерой с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик), 48 Мп (OIS и 3,5-кратный оптический зум), селфи-камерой на 13 Мп и 3D-модулем для распознавания лиц, фирменной платформой Kirin 9000s, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 88-проводной, 50-Вт беспроводной и 20-Вт обратной беспроводной зарядок, а также спутниковых звонков и сообщений.

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