Foxconn не откроет завод в США

Некоторое время назад компания Foxconn договорилась с властями США о том, что в Висконсине будет открыт новый завод по сборке телевизоров. Крупнейшая в мире компания обещала 13 тысяч рабочих мест, что очень позитивно сказалось бы на экономической ситуации в регионе, плюс США получила бы большое количество техники, которую не нужно покупать из-за границы. Проблема лишь в том, что вскоре китайские аналитики оценили ситуацию и решили, что завод открывать нет смысла — он не сможет конкурировать с другими игроками рынка из-за слишком высокой зарплаты в США. В итоге от 13 тысяч рабочих мест осталась всего одна тысяча, да и та будет основана не на рабочих, а на инженерах и исследователях. То есть, никакого сдвига не случится и это грустно.