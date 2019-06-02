Foxconn останавливает сборку смартфонов Huawei

Из-за санкций США дела китайской компании Huawei продолжают ухудшаться. Это повлияло и на Foxconn — одного из крупнейших сборщиков техники.

Еще в начале года Foxconn набирала сотрудников для сборки смартфонов из-за растущих продаж Huawei. Но теперь производитель вынужден сокращать заказы из-за запрета на сотрудничество с американскими поставщиками комплектующих.

Источники говорят, что в результате тайваньская Foxconn была вынуждена остановить производственные линии, на которых собирали смартфоны Huawei. Надолго ли — вряд ли кто-то может загадывать.

Foxconn от этого серьезно не пострадает, так как у компании остались другие крупные заказчики, включая Apple и Xiaomi. А вот Huawei, похоже, придется забыть о планах сохранить превосходство над Apple по количеству продаж, а тем более — отвоевать до конца этого года лидерство у Samsung. Пока и Foxconn, и Huawei отказываются от комментариев.