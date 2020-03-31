Foxconn вновь теряет прибыль

Крупнейшая компания Foxconn, которая занимается сборной громадного количества смартфонов, планшетов, ноутбуков и вообще любой электроники в мире, уже третий год подряд теряет прибыль. Это связано с тем, что некоторые сегменты рынка просто сокращаются из-за того, что пользователи насытились теми же планшетами и уже не горят желанием покупать себе новый гаджеты, из-за чего заказы на сборку для Foxconn тоже сокращаются постепенно. И теперь компания вынуждена активно искать какие-то новые рынки, чтобы расширить свое влияние и получить больше прибыли, чем в прошлом году. Однако на фоне коронавируса и общего спада экономики в это верится довольно слабо, так как сейчас мало кто будет открывать заводы и заказывать крупные партии.