Фронтальная камера iPhone 12 Pro провалила тест DxOMark

Недавно лаборатория DxOMark протестировала основную камеру смартфона iPhone 12 Pro, которая заняла четвёртое место в соответствующем рейтинге. Теперь эксперты добрались и до фронтальной камеры, которая была оценена в 98 баллов – 101 балл за фотовозможности и 93 балла за видео. Это позволило смартфону занять только седьмое место в рейтинге селфи-камер. Специалисты отметили высокую детализацию и точное отделение объекта от фона благодаря датчику TrueDepth, а к минусам отнесли шум при съемке в сложных условиях, не самый широкий динамический диапазон и нестабильную работу баланса белого.