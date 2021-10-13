Fujifilm представила компактный принтер Instax Link Wide

Fujifilm представила новый принтер Instax, который поддерживает более широкую и более похожую на поляроид пленку. Компактный принтер Instax Link Wide предназначен для подключения к вашему смартфону через Bluetooth и печати фотографий из фотопленки, ширина которых вдвое превышает ширину изображений размером с кредитную карту на исходном принтере Instax mini Link. Он также позволяет напрямую передавать и печатать изображения с беззеркальной камеры Fujifilm X-S10 без использования смартфона. Как и прежде, новый принтер работает от батареек и может сделать около 100 снимков Instax без подзарядки. Также вы можете выбрать один из двух режимов печати: «Instax Rich, подчеркивающий глубокие теплые цвета, и Instax Natural, который подчеркивает естественные тона изображения», согласно информации Fujifilm.

Вы также можете использовать приложение Instax Link, которое предлагает около 30 фильтров, коллажей, текстовых вставок, цифровых наклеек и шаблонов рамок, а также позволяет импортировать и добавлять рукописный текст и эскизы к фотографии. Принтер Instax Link Wide Smartphone поддерживает широкоформатную пленку Fujifilm, которая стоит 20 долларов за упаковку из 10 штук, также используемую камере Instax 300 Wide. Кроме того, Fujifilm представила новую версию пленки Instax Wide с черной рамкой, доступную по цене 22 доллара за упаковку из десяти штук. Принтер для смартфона Instax Link Wide поступит в продажу в конце этого месяца за 149,95 долларов.