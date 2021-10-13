Fujifilm представила компактный принтер Instax Link Wide

Fujifilm представила новый принтер Instax, который поддерживает более широкую и более похожую на поляроид пленку. Компактный принтер Instax Link Wide предназначен для подключения к вашему смартфону через Bluetooth и печати фотографий из фотопленки, ширина которых вдвое превышает ширину изображений размером с кредитную карту на исходном принтере Instax mini Link. Он также позволяет напрямую передавать и печатать изображения с беззеркальной камеры Fujifilm X-S10 без использования смартфона. Как и прежде, новый принтер работает от батареек и может сделать около 100 снимков Instax без подзарядки. Также вы можете выбрать один из двух режимов печати: «Instax Rich, подчеркивающий глубокие теплые цвета, и Instax Natural, который подчеркивает естественные тона изображения», согласно информации Fujifilm.

Вы также можете использовать приложение Instax Link, которое предлагает около 30 фильтров, коллажей, текстовых вставок, цифровых наклеек и шаблонов рамок, а также позволяет импортировать и добавлять рукописный текст и эскизы к фотографии. Принтер Instax Link Wide Smartphone поддерживает широкоформатную пленку Fujifilm, которая стоит 20 долларов за упаковку из 10 штук, также используемую камере Instax 300 Wide. Кроме того, Fujifilm представила новую версию пленки Instax Wide с черной рамкой, доступную по цене 22 доллара за упаковку из десяти штук. Принтер для смартфона Instax Link Wide поступит в продажу в конце этого месяца за 149,95 долларов.
Комментарии и отзывы Fujifilm Instax Link Wide
Официально: Canon EOS R3 представят 14 сентября…
Официально: Canon EOS R3 представят 14 сентябряКомпания Canon объявила о том, что официальная презентация топовой беззеркальной камеры EOS R3 состоится …
Google Pixel 6 и 6 Pro выставили в фирменном магазине…
Google Pixel 6 и 6 Pro выставили в фирменном магазинеКомпания Google выставила еще не представленные флагманские смартфоны Pixel 6 и 6 Pro в фирменного магази…
Ulefone Armor 12 5G появился в продаже по сниженной цене …
Ulefone Armor 12 5G появился в продаже по сниженной цене Как и было объявлено ранее, сегодня стартовали продажи защищенного смартфона Ulefone Armor 12 5G по сниже…
Honor 50 будет стоить 499 евро…
Honor 50 будет стоить 499 евроHonor появится в Европе уже в конце этого месяца, 26 октября. Как сообщается, базовая модель с 6 ГБ ОЗУ и…
Samsung Galaxy M52 5G засветился на официальном сайте…
Samsung Galaxy M52 5G засветился на официальном сайтеНа официальном сайте Samsung в разделе технической поддержки появилось упоминание смартфона Samsung Galax…
Motorola Edge 20 Pro вышел в России…
Motorola Edge 20 Pro вышел в РоссииКомпания Motorola дала старт российским продажам смартфона Motorola Edge 20 Pro, который оценен в 46 тыся…
Motorola Edge 20 Pro выйдет в России по сниженной цене …
Motorola Edge 20 Pro выйдет в России по сниженной цене Компания Motorola начала принимать предзаказы на смартфон Motorola Edge 20 Pro, международная версия кото…
Новый iPhone получит вырез в дисплее, 48 Мп камеру и сканер …
Новый iPhone получит вырез в дисплее, 48 Мп камеру и сканер Хотя Apple анонсировала свою линейку iPhone 13 только на прошлой неделе, но аналитик Минг-Чи Куо уже прог…
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor