Funcl W1 и Funcl AI доступные беспроводные наушники Bluetooth 5.0

Funcl, представили новые беспроводные наушники Funcl W1 и Funcl AI True. Оба питаются от Bluetooth 5.0 и обеспечивают длительный срок службы батареи. Исполнены в черном и белом цвете.

Беспроводные наушники Funcl W1 с питанием от Bluetooth 5.0, имеют легкий сенсорный контроль, эргономику и обещают до 18 часов автономной работы. Funcl AI - это самые доступные наушники AptX, предлагающие качество звука Hi-Fi и чрезвычайно низкую задержку (<60 мс) для лучшего проигрывания. Он также питается от Bluetooth 5.0 и обещает до 24 часов автономной работы с зарядным устройством, а наушники могут работать в течение 6,5 часов на одной зарядке. Они также имеет рейтинг IPX5 для защиты от пыли и воды.

Funcl W1 и Funcl AI оцениваются в 19,99 и 54,99 доллара и будут доступны для заказа 13 ноября.