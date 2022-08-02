Функция шумоподавления на видеокартах AMD работает отлично

AMD официально добавила поддержку шумоподавления для драйверов видеокарт на базе RDNA 2. Однако неофициальный драйвер можно использовать для включения технологии и на старых графических процессорах Radeon. AMD Noise Suppression использует алгоритм искусственного интеллекта для уменьшения фонового шума, чтобы входные и выходные аудиосигналы звучали чисто и четко, без искажений или лишних звуков. NVIDIA представила аналогичную альтернативу поддержке с помощью ИИ со своим собственным NVIDIA RTX Voice, охватывающим значительное количество нового и старого оборудования, включая серию GTX 600. Компания также использует ту же технологию для приложения NVIDIA Broadcast, которое используется для потоковой передачи видео и игр.

AMD выпускает официальное шумоподавление только для видеокарт AMD Radeon RX 6000. Но для более ранних графических процессоров с архитектурой RDNA существует специальный драйвер под названием «NimeZ», который является производным от последней версии драйвера 22.7.1 и также обеспечивает поддержку этой технологии. Драйвер «NimeZ» доступен на нескольких платформах, таких как графические карты Terascale, GCN и Polaris-Vega-Navi, в трех различных модификациях. Веб-сайт VideoCardz сообщает, что графические процессоры Polaris-Vega-Navi получили доступное шумоподавление, которое можно скачать на сайте разработчика. Поддерживаются не все видеокарты, и потребители сообщают, что при использовании драйвера на более старых графических процессорах, чем архитектура RDNA 2, возникает жужжание.
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