Функция StandBy по ошибке работает и на старых iPhone

Два дня назад компания Apple выпустила операционную систему iOS 17 для всех совместимых моделей iPhone и хотя данная сборка поддерживает широкий спектр смартфонов, Apple решила прекратить поддержку моделей iPhone X и iPhone 8. И, естественно, операционная система включает множество изменений и улучшений, которые станут доступны публике немного позже в этом году. Среди всех этих обновлений стоит отметить функцию StandBy, которая создавалась специально для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, которая превращает устройство в умный дисплей или настольные часы. Однако пользователи с Reddit утверждают, что режим StandBy в iOS 17 работает не только на новых флагманах, но и на его iPhone 12 Pro Max.

Здесь стоит отметить, что хотя iPhone 12 Pro Max оснащён OLED-панелью, он не обладает энергоэффективными характеристиками панели LTPO, которые есть у моделей iPhone 14 Pro. Соответственно, функция Always-On эксклюзивна для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Несколько других пользователей также утверждают, что функция работает на старых моделях iPhone. Хотелось бы уточнить, что данная функция официально недоступна для старых моделей iPhone и то, что её можно активировать на моделях без поддержки Always-On, является ошибкой прошивки, которая будет исправлена в последующих бета-версиях iOS 17. Соответственно, можете посмотреть на то, как работает эта функция и проверить, насколько сильно расходуется батарея, но пользоваться этим на постоянной основе не советуем.
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