Функция замены неба появилась в Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Несколько дней назад стало известно, что функцию замены неба и времени суток, которая впервые появилась в смартфонах Xiaomi CC9, вскоре добавят в Xiaomi Mi 9, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Сегодня глава бренда Redmi Лу Вейбинг объявил, что функция теперь доступна для Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Чтобы воспользоваться ей, нужно открыть галерею, выбрать фотографию с небом и найти среди фильтров раздел «Небо». Что до Xiaomi Mi 9, то он должен получить функцию в ближайшее время.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.