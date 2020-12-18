G.Skill представила систему жидкостного охлаждения Enki AIO

Enki AIO имеет изогнутое медное основание и конструкцию с микро-каналами высокой плотности, в итоге достигаются наилучшие тепловые характеристики. Радиатор выполнен из алюминия.
Блок цп оснащен RGB-подсветкой. Трубки с внутренним диаметром 8 мм обеспечивают больший поток охлаждающей жидкости. Вентиляторы имеют 9 лопастей и предлагают широкий диапазон скоростей.
В комплект поставки входит термопаста. На серию Enki AIO распространяется 5 лет гарантии.
Ожидается, что СЖО G.Skill Enki AIO выйдут в 2021 году.