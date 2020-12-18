G.Skill представила систему жидкостного охлаждения Enki AIO

На рынке систем жидкостного охлаждения появился еще один производитель. G.Skill представила свой новый продукт СЖО Enki AIO. Модельный ряд G.Skill Enki AIO представлен вариантами Enki 240 мм, Enki 280 мм и Enki 360 мм.

Enki AIO имеет изогнутое медное основание и конструкцию с микро-каналами высокой плотности, в итоге достигаются наилучшие тепловые характеристики. Радиатор выполнен из алюминия.

Блок цп оснащен RGB-подсветкой. Трубки с внутренним диаметром 8 мм обеспечивают больший поток охлаждающей жидкости. Вентиляторы имеют 9 лопастей и предлагают широкий диапазон скоростей.

В комплект поставки входит термопаста. На серию Enki AIO распространяется 5 лет гарантии.

Ожидается, что СЖО G.Skill Enki AIO выйдут в 2021 году.