GALAX RTX 3090 Ti HOF первая видеокарта с двумя 16-контактными разъемами

В GeForce RTX 3090 Ti дебютировал новый 16-контактный разъем питания ATX для видеокарт, который сводит к минимуму путаницу с кабелями в вашем корпусе и в то же время отвечает растущим требованиям видеокарт к питанию. В RTX 3090 Ti многие заметили, что на нескольких печатных платах видеокарт предусмотрен второй 16-контактный разъем.

GALAX дебютировала с первой видеокартой с двумя 16-контактными разъемами, теоретическая потребляемая мощность которых составляет колоссальные 1200 Вт. Сначала многие подумают что это абсурд, пока не взгляните на цифры. В настоящее время блоки питания ATX 3.0 с 16-контактными разъемами крайне редки, поэтому каждый партнер по плате NVIDIA должен включать адаптер, разработанный NVIDIA, который преобразует три 8-контактных разъема питания PCIe в один 16-контактный. Три 8-контактных разъема дают только 450 Вт, тогда как в ходе тестирования было замечено, что пиковая мощность некоторых карт превышала 450 Вт, несмотря на использование этого адаптера.

Именно здесь идея GALAX о двойном 16-контактном разъеме начинает обретать смысл. Два 16-контактных разъема означают включение двух кабельных адаптеров, что дает в общей сложности шесть 8-контактных входов и входную мощность 900 Вт при использовании 8-контактных разъемов PCIe. Серия GALAX HOF ориентирована на оверклокеров, где стабильная подача питания имеет решающее значение для достижения рекордных показателей разгона.

Что касается ограничения мощности, официально GALAX RTX 3090 Ti HOF имеет ограничение мощности 480 Вт, но специальный P-режим на основе BIOS активирует ограничение мощности 516 Вт, и отсюда и решение использовать пару 16-контактных разъемов.