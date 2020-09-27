GELID SLIM SILENCE AM4 низкопрофильный кулер для сокета AMD AM4

Вес кулера составляет 206 граммов. GELID SLIM SILENCE AM4 способен охладить процессоры AMD Ryzen AM4 с тепловыделением до 85 Вт. На кулер распространяется 6 лет гарантии. Стоимость низкопрофильного кулера GELID SLIM SILENCE AM4 составляет 22 долларов.
GELID представила новый низкопрофильный кулер SLIM SILENCE AM4 для сокета AMD AM4. Благодаря своим размерам, высоте 28 мм его можно использовать в корпусах HTPC или серверах. Кулер поставляется с двойной тепловой трубкой встроенной в радиатор, на который установлен 65 мм вентилятор с шарикоподшипником.